Коваленко спрогнозировал, как завершится нынешний сезон Лиги Европы

Хавбек Шахтера Виктор Коваленко поделился мотивацией для поддержания формы на карантине.
"Я соскучился по полному стадиону, когда много фанатов. В основном это матчи Лиги Европы. Уверен, что найдется выход и мы доиграем турнир. Думаю все будет хорошо.
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Проблемы лишнего веса на карантине? Наши тренеры позаботились об этом – нам выданы домашние задания. Все равно ты не можешь бесконечно сидеть, хочется встать и подвигаться – согнать лишние килограммы.
Все дома тренируются, у футболистов есть программа. Вечером выходим на связь, поэтому все хорошо", – сказал Ковленко в эфире ТК Футбол 1.
Напомним, Шахтер сумел пробиться в 1/8 финала Лиги Европы, где в первом матче уже одолел Вольфсбург на выезде (2:1).
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