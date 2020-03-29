Коваленко спрогнозировал, как завершится нынешний сезон Лиги Европы

Хавбек Шахтера Виктор Коваленко поделился мотивацией для поддержания формы на карантине.

"Я соскучился по полному стадиону, когда много фанатов. В основном это матчи Лиги Европы. Уверен, что найдется выход и мы доиграем турнир. Думаю все будет хорошо.

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Проблемы лишнего веса на карантине? Наши тренеры позаботились об этом – нам выданы домашние задания. Все равно ты не можешь бесконечно сидеть, хочется встать и подвигаться – согнать лишние килограммы.

Все дома тренируются, у футболистов есть программа. Вечером выходим на связь, поэтому все хорошо", – сказал Ковленко в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, Шахтер сумел пробиться в 1/8 финала Лиги Европы, где в первом матче уже одолел Вольфсбург на выезде (2:1).

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