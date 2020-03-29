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Коваленко спрогнозировал, как завершится нынешний сезон Лиги Европы

17:06 66 Читати українською
Коваленко спрогнозировал, как завершится нынешний сезон Лиги Европы
Виктор Коваленко / Фото из открытых источников

Хавбек Шахтера Виктор Коваленко поделился мотивацией для поддержания формы на карантине.

48’ Джон Энтони Брукс
 
Жуниор Мораес 17’
Маркос Антонио 73’
17’ Жуниор Мораес
48’ Джон Энтони Брукс
73’ Маркос Антонио

"Я соскучился по полному стадиону, когда много фанатов. В основном это матчи Лиги Европы. Уверен, что найдется выход и мы доиграем турнир. Думаю все будет хорошо.

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Проблемы лишнего веса на карантине? Наши тренеры позаботились об этом – нам выданы домашние задания. Все равно ты не можешь бесконечно сидеть, хочется встать и подвигаться – согнать лишние килограммы.

Все дома тренируются, у футболистов есть программа. Вечером выходим на связь, поэтому все хорошо", – сказал Ковленко в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, Шахтер сумел пробиться в 1/8 финала Лиги Европы, где в первом матче уже одолел Вольфсбург на выезде (2:1).

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Теги
коронавирус Шахтер Шахтер Лига Европы Вольфсбург - Шахтер Виктор Коваленко Виктор Коваленко
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