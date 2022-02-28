Полузащитник Специи Виктор Коваленко верит, что победа украинского народа в войне с Россией неизбежна.

"Я украинец и мне тяжело смотреть, что происходит в нашей стране, с приходом российских войск вы нас еще больше сплотили, поэтому только Украина, только победа!", – написал Коваленко в своем Instagram.

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Весь цивилизованный мир продолжает поддерживать Украину на фоне российского вторжения. Наши ребята достойно сопротивляются и уничтожают силы врага уже 5-й день.

Футбольная Россия тоже уже почувствовала "позитив" от имперских амбиций своей страны. УЕФА забрал финал ЛЧ у Санкт-Петербурга, ФИФА запретила сборной оккупанта проводить домашние матчи на своей территории и использовать гимн.

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