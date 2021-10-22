Виктор Коваленко начнет матч 9-го тура Серии А против Сампдории со стартовых минут, сообщает пресс-служба клуба.

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На прошлом уикенде 25-летний хавбек пофеерил в Италии, забив в поединке с Салернитаной шедевральный мяч и оформив результативную передачу. Еще в двух встречах Виктор не отличился голевыми действиями.

К поединку с Сампдорией Специя подходит на 16-й строчке с семью зачетными баллами в активе, у соперника – на один пункт меньше.

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