Коваленко сохранил место в старте Специи после суперфеерии
21:10 - Читати українською
Главный тренер Специи Тьягу Мотта решил снова довериться украинскому полузащитнику.
Виктор Коваленко начнет матч 9-го тура Серии А против Сампдории со стартовых минут, сообщает пресс-служба клуба.
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На прошлом уикенде 25-летний хавбек пофеерил в Италии, забив в поединке с Салернитаной шедевральный мяч и оформив результативную передачу. Еще в двух встречах Виктор не отличился голевыми действиями.
К поединку с Сампдорией Специя подходит на 16-й строчке с семью зачетными баллами в активе, у соперника – на один пункт меньше.
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