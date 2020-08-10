Коваленко снова попал на радары Бешикташа – трансфер украинца зависит от экс-игрока Атлетико

Виктор Коваленко находится в расширенном списке трансферных целей Бешикташа, сообщает Fotomac.

Рома возобновила интерес к Коваленко и надеется на уступки от Шахтера

Приоритетом для турецкого гранда в среднюю линию остается хавбек Касымпаши Бернард Менса, который до недавнего времени был игроком мадридского Атлетико. Если переход ганца сорвется, то "орлы" начнут переговоры с Шахтером.

В прошлом сезоне УПЛ Коваленко провел 17 матчей, в которых отметился одним голом.

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