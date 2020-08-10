Коваленко снова попал на радары Бешикташа – трансфер украинца зависит от экс-игрока Атлетико

Сборная Украины — 19:17 1034
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Луческу готов отпустить игроков Динамо в сборную Украины, – Цыганык
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Санчо секретно продлил контракт с Боруссией Д – Манчестер Юнайтед окончательно потерпел фиаско с трансферомГермания — 18:56 501
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Вернидуб встретится с экс-динамовцем, Петряк против ирландцев – результаты жеребьевки первого раунда ЛЕ 2020/21Лига Европы — 15:45 6422
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Результаты жеребьевки 2 раунда ЛЧ 2020/21 – тяжелая судьба Реброва, фарт Милевского, круг соперников ДинамоЛига чемпионов — 13:59 22756
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Дебютный матч Луческу в Динамо: трансферы, вопросы к 4-м игрокам, 2 любимчика и путаница с именамиУкраина — 13:13 11339