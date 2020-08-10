toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - БАЗЕЛЬ ЛИГА ЕВРОПЫ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Коваленко снова попал на радары Бешикташа – трансфер украинца зависит от экс-игрока Атлетико

19:58 - Читати українською
Коваленко снова попал на радары Бешикташа – трансфер украинца зависит от экс-игрока Атлетико
Виктор Коваленко / Фото ФК Шахтер

Хавбек Шахтера Виктор Коваленко имеет шанс сменить место работы до завершения трансферного окна.

Виктор Коваленко находится в расширенном списке трансферных целей Бешикташа, сообщает Fotomac.

Рома возобновила интерес к Коваленко и надеется на уступки от Шахтера

Приоритетом для турецкого гранда в среднюю линию остается хавбек Касымпаши Бернард Менса, который до недавнего времени был игроком мадридского Атлетико. Если переход ганца сорвется, то "орлы" начнут переговоры с Шахтером.

В прошлом сезоне УПЛ Коваленко провел 17 матчей, в которых отметился одним голом.

Базель: тотальний регрес і хаос, тренер на волосині, єврокубковий контраст – хто стоїть на шляху Шахтаря до півфіналу ЛЄ

blog_ava
Авангард не имеет возможности выехать на матч с Рухом – львовяне могут выйти в УПЛ, не играя
08:56
6481
Теги
Виктор Виктор Коваленко Шахтер Шахтер Бешикташ Бешикташ Трансферы Бернард Бернард Менса Трансферы Шахтера
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
43
мин
Интер
22:00
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?