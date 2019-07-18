toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР ДИНАМО КИЕВ

Коваленко сменил игровой номер в Шахтере

11:26 56 Читати українською
Коваленко сменил игровой номер в Шахтере
Виктор Коваленко / ФК Шахтер

Хавбек "горняков" в сезоне 2019/20 будет выступать с новыми цифрами на спине.

Виктор Коваленко получил номер 20, информирует официальный сайт Шахтера.

Ярмоленко получил звездный номер в Вест Хэме

В прошлом сезоне полузащитник носил футболку с номером 74, однако решил сменить ее. Следует отметить, что в сборной Украины Виктор играет именно под двадцаткой.

Азар из-за своего хобби может играть в Реале под необычным номером

В прошлом сезоне 23-летний игрок провел 37 матчей, забил семь голов и сделал два ассиста.

blog_ava
Главные новости футбола 17 июля: Ярмоленко и Зинченко сыграли друг против друга, феерии и неудачи украинцев в ЛЧ
07:00
276
Теги
Видеоновости Шахтер Шахтер Виктор Коваленко Виктор Коваленко Футбольная форма
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
44
мин
Кайрат Алматы
17:30
Широки Бриег
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук