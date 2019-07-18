Коваленко сменил игровой номер в Шахтере

Хавбек "горняков" в сезоне 2019/20 будет выступать с новыми цифрами на спине.

Виктор Коваленко получил номер 20, информирует официальный сайт Шахтера.

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В прошлом сезоне полузащитник носил футболку с номером 74, однако решил сменить ее. Следует отметить, что в сборной Украины Виктор играет именно под двадцаткой.

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В прошлом сезоне 23-летний игрок провел 37 матчей, забил семь голов и сделал два ассиста.