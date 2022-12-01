Полузащитник Специи и сборной Украины Виктор Коваленко сделал патриотическую татуировку с изображением контура Родины. Игрок опубликовал фото в сториз Instagram.

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На татуировке изображена граница Украины с двумя надписями: "Дом" и "Помни, откуда ты родом".

Напомним, что Коваленко является уроженцем Херсона. Его семья проживает в посёлке городского типа Камышаны, который находится в 9 километрах от деокуппированного города.

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