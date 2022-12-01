Коваленко сделал патриотическую татуировку
23:32 - Читати українською
Виктор Коваленко набил татуировку с изображением Украины.
Полузащитник Специи и сборной Украины Виктор Коваленко сделал патриотическую татуировку с изображением контура Родины. Игрок опубликовал фото в сториз Instagram.
Коваленко вернулся к работе со Специей после 2 месяцев без футбола
На татуировке изображена граница Украины с двумя надписями: "Дом" и "Помни, откуда ты родом".
Напомним, что Коваленко является уроженцем Херсона. Его семья проживает в посёлке городского типа Камышаны, который находится в 9 километрах от деокуппированного города.
Коваленко поблагодарил ВСУ за освобождение Херсона: "Все на своем месте"
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter