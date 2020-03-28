Коваленко: Сборная Украины только выиграет от переноса Евро

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко убежден, что решение УЕФА о переносе чемпионата Европы сыграет на пользу "сине-желтым".

"Все кардинально изменилось. Хочется уже вернуться в футбол, потренироваться. Очень соскучились по игре. Я понимал, что перенос Евро-2020 от нас не зависит. Принял эту новость спокойно. Рано или поздно состоятся сборы, поэтому мы будем наигрывать связи. Думаю, сборная не потеряет от этого, а только выиграет.

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Я соскучился по полному стадиону, когда много фанатов. В основном это матчи Лиги Европы. Уверен, найдется выход и мы доиграем турнир. Думаю, все будет хорошо.

Сейчас каждому трудно. Особенно тем, кто оказался вдали от семьи во время карантина – бразильцы, португальцы. Призываю людей успокоиться и держаться позитива, несмотря на сложившуюся ситуацию.

Если результаты сезона отменят? Признаюсь, я даже об этом не думал. Пусть это решается наверху. Все хотят закончить чемпионат по спортивному принципу. Существует вероятность, что это невозможно. Возможно, нам придется позже доиграть евросезон и чемпионат Украины", – сказал Коваленко в программе #ЗалишайсязФутболом на канале Футбол 1.

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента