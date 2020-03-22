Коваленко рассказал, чем занимается на карантине

Хавбек Шахтера Виктор Коваленко признался, что изоляция от окружающего мира изрядно ему надоела.

"Если честно, уже хочется быстрее вернуться к тренировкам. Но в данной ситуации мы не в силах что-либо изменить. Смотрю фильмы, сериалы, играю в компьютерные игры. Нам тренеры подготовили план занятий в домашних условиях, поэтому выполняю специальные упражнения, чтобы держать тело в тонусе.

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Главные правила: не появляться без надобности в людных местах, чаще мыть руки, соблюдать нормы личной гигиены, повышать иммунитет (правильным питанием, спортом, витаминами) и заботиться о своем здоровье. Совет болельщикам – не падайте духом! Мы должны соблюдать все меры предосторожности. Совместными усилиями обязательно победим эту болезнь, а потом вернемся в футбол", – цитирует Коваленко официальный сайт Шахтера.

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