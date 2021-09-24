Полузащитник Специи Виктор Коваленко не сможет помочь своей команде в матче 6-го тура против Милана.

Матч между Специей и Миланом состоится без Виктора Коваленко, который продолжает восстанавливаться от повреждения, сообщает официальный сайт "орлят".

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Кроме украинца, "орлы" не смогут рассчитывать на Рецу, Колли, Агуделлу и Леонардо Сену, которые также залечивают травмы. Мартина Эрлича же планируют оставить вне игры, чтобы хорват не получил рецидив.

К слову, матч Специя – Милан состоится 25 сентября, начало встречи в 16:00. Сейчас команда украинца занимает 17 место с 4 очками в активе.

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