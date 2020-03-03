Коваленко пропустит игру со СК Днепр-1 – игрок может полностью восстановиться к матчам против Вольфсбурга

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко продолжает восстанавливаться после повреждения задней поверхности бедра.

Хавбек "горняков" работает индивидуально, выполняет беговые упражнения, и матч против СК Днепр-1 в 21-м туре УПЛ точно пропустит, утверждает Команда1.

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Впрочем, не исключено, что уже после этой игры Коваленко вернется в общую группу и получит игровую практику в следующем поединке с Колосом. В такой ситуации можно будет рассчитывать на то, что воспитанник дончан в боевой форме подойдет к противостоянию с немецким Вольфсбургом в 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, футболист пропустил 3 последних матча "оранжево-черных" из-за травмы задней поверхности бедра. В нынешнем сезоне Коваленко сыграл в 19 матчах Шахтера, забил 2 гола и отдал результативную передачу.

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