toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - КОЛОС

Коваленко пропустит игру со СК Днепр-1 – игрок может полностью восстановиться к матчам против Вольфсбурга

14:27 57 Читати українською
Коваленко пропустит игру со СК Днепр-1 – игрок может полностью восстановиться к матчам против Вольфсбурга
Виктор Коваленко / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко продолжает восстанавливаться после повреждения задней поверхности бедра.

 

Хавбек "горняков" работает индивидуально, выполняет беговые упражнения, и матч против СК Днепр-1 в 21-м туре УПЛ точно пропустит, утверждает Команда1.

Шахтер стал лидером Лиги Европы по важному показателю

Впрочем, не исключено, что уже после этой игры Коваленко вернется в общую группу и получит игровую практику в следующем поединке с Колосом. В такой ситуации можно будет рассчитывать на то, что воспитанник дончан в боевой форме подойдет к противостоянию с немецким Вольфсбургом в 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, футболист пропустил 3 последних матча "оранжево-черных" из-за травмы задней поверхности бедра. В нынешнем сезоне Коваленко сыграл в 19 матчах Шахтера, забил 2 гола и отдал результативную передачу.

"У Динамо залишився тільки один гравець, який б’ється за емблему": Артем Федецький – про спільну біду наших грандів

blog_ava
Динамо и СК Днепр-1 нужно хотя бы 15 млн евро, чтобы отбить трансфер Супряги, – ТаТоТаке
06:30
729
Теги
Вольфсбург - Шахтер Виктор Коваленко Виктор Коваленко Шахтер Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
27
мин
Динамо Киев
19:30
Колос
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук