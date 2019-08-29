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Коваленко прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов

21:12 232 Читати українською
Коваленко прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов
Виктор Коваленко / Шахтер

Хавбек Шахтера Виктор Коваленко оценил соперников, с которыми "горняки" встретятся в Лиге чемпионов.

"Манчестер Сити? Плохие воспоминания с прошлого года. Теперь мы их хорошо знаем и преподнесем им сюрприз. Английский клуб играет на топ-уровне. Будем биться и стараться добывать очки.

Лига чемпионов 2019/20: Шахтер узнал соперников в групповом турнире

Мы играли на сборах с Динамо Загреб, немного знаем эту команду. О Аталанте ничего не могу сказать, но команда вышла в Лигу чемпионов, поэтому, я думаю, что это хорошего уровня коллектив", – сказал Коваленко клубному каналу Шахтера.

Напомним, по результатам жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов, Шахтер встретится с Манчестер Сити, Динамо Загреб и Аталантой.

Лига чемпионов 2019/20 – результаты жеребьевки группового турнира

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Лига чемпионов: определились все участники группового этапа сезона 2019/20
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Теги
Шахтер Шахтер Аталанта Аталанта Лига чемпионов Манчестер Сити Манчестер Сити Динамо Загреб Динамо Загреб Виктор Коваленко Виктор Коваленко
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