Коваленко прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Хавбек Шахтера Виктор Коваленко оценил соперников, с которыми "горняки" встретятся в Лиге чемпионов.

"Манчестер Сити? Плохие воспоминания с прошлого года. Теперь мы их хорошо знаем и преподнесем им сюрприз. Английский клуб играет на топ-уровне. Будем биться и стараться добывать очки.

Лига чемпионов 2019/20: Шахтер узнал соперников в групповом турнире

Мы играли на сборах с Динамо Загреб, немного знаем эту команду. О Аталанте ничего не могу сказать, но команда вышла в Лигу чемпионов, поэтому, я думаю, что это хорошего уровня коллектив", – сказал Коваленко клубному каналу Шахтера.

Напомним, по результатам жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов, Шахтер встретится с Манчестер Сити, Динамо Загреб и Аталантой.

Лига чемпионов 2019/20 – результаты жеребьевки группового турнира