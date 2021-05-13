Полузащитник Аталанты Виктор Коваленко в новом сезоне должен изменить свое положение в бергамской команде.

Главный редактор локального портала tuttoatalanta.com Лоренцо Козалино считает, что полузащитник сборной Украины в следующем розыгрыше Серии А будет бороться за место в составе с двумя лидерами команды.

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"Думаю, Коваленко будет важным игроком ротации в центре поля, где Аталанта нуждается в разнообразии. Тандем Де Роон-Фройлер пока вынужден работать практически без замен", – заявил Козалино.

Напомним, 25-летний украинец перебрался в Бергамо прошлой зимой из Шахтера за символические 600 тысяч евро (по информации transfermarkt). С тех пор Коваленко лишь раз выходил на поле в чемпионате Италии, сыграв 3 три минуты.

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