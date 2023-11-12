Сегодня Коваленко – герой. Украинец принес Эмполе победу над действующим чемпионом. Соответственно, сейчас в Италии приковано много внимания к Виктору. Он решил не просто говорить о футболе, а выполнить свою миссию как гражданина нашего государства.

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С подачи Коваленко ряд итальянских СМИ уже написали и еще напишет о войне в Украине. "Это очень важный гол для меня и моей страны, которая была оккупирована более года назад. Я не поеду в сборную Украины, но буду первым болельщиком команды. Очень рад за себя и фанатов", – сказал Коваленко в комментарии Sky Sport Italia.

Напомним, воспитанник Шахтера находится в Серии А почти два года. Туда Коваленко пригласила Аталанта, но в Бергамо футболист не закрепился. В прошлом сезоне Виктор отыграл в аренде за Специю, а нынешнюю кампанию на таких же условиях начал в составе Эмполи.

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