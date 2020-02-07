Коваленко попал в символическую сборную потенциальных свободных агентов по версии Transfermarkt

Испания — 15:00 119
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Зідан вчинив "самогубство", а Мессі повернули "Айтекіна": реакція іспанських ЗМІ на історичне приниження Реала та Барси
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Кошмар на Пратері: 59 років тому Бенфіку жорстоко атакували у Відні – расизм, град каміння і спроба розправиОвертайм — 12:00 169
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Динамо – Стремсгодсет: Де Пена уже с центра поля забивает, гостеприимная защита киевлян, открытый и брутальный футболУкраина — 6 фев 2756
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Реал бесславно вылетел из Кубка Испании, уступив Реал Сосьедаду в матче с семью голамиИспания — 6 фев 1015
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Конфлікт Барселона – Мессі: чому найкращий гравець планети погрожує зібрати валізи та піти безкоштовноИспания — 6 фев 1680