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Коваленко попал в символическую сборную потенциальных свободных агентов по версии Transfermarkt

14:46 115 Читати українською
Коваленко попал в символическую сборную потенциальных свободных агентов по версии Transfermarkt
Виктор Коваленко / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко попал в символическую сборную молодых талантов, у которых заканчиваются контракты с их клубами.

Портал Transfermarkt собрал символическую команду из игроков в возрасте до 23 лет, которые в этом году могут стать свободными агентами. В нее попал хавбек Шахтера Виктор Коваленко, которого оценивают в 6 млн евро.

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Действующий контракт 23-летнего футболиста с "горняками" рассчитан до 30 июня. В текущем сезоне он сыграл за Шахтер 18 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Виктор Коваленко Виктор Коваленко Шахтер Шахтер
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