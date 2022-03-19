Полузащитник Специи Виктор Коваленко вряд ли может занести себе в актив матч против Сассуоло (1:4).

Аналитические ресурсы WhoScored и SofaScore "наградили" украинца самыми низкими оценками среди игроков обеих команд.

Нищета и блеск Коваленко в видеообзоре матча Сассуоло – Специя – 4:1

Именно с ошибки Коваленко начался погром Специи. Воспитанник Шахтера привез пенальти, завалив Фреттези в штрафной площади. До перерыва Специя отыгралась, и Коваленко принял участие в голевой атаке, однако это не спасло его общую оценку.

Добавим, что в общем украинский хавбек провел в текущем сезоне 19 матчей, отличившись одним голом и 4 ассистами.

Дженоа одолела Торино и прервала 26-матчевую безвыигрышную серию, неоднозначная игра Коваленко завершилась разгромом

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