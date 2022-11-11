Полузащитник Специи Виктор Коваленко отреагировал на изгнание российских захватчиков из своего родного города.

В пятницу, 11 ноября, украинские военные вошли в Херсон. Ужас российской оккупации для местного населения остался в прошлом. В деоккупированном областном центре уже подняли флаг Украины.

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"Все на своем месте! Спасибо, ВСУ! Слава Украине!" – написал Виктор Коваленко в Instagram, добавив фотографию с украинским флагом в Херсоне.

Напомним, родной город Коваленко был оккупирован с марта. В течение 256 дней Херсон удерживали российские войска, но наши воины сегодня, 11 ноября, наконец-то осуществили мечту всех украинцев, изгнав незваных гостей из областного центра. Очередной шаг к освобождению всей территории Украины.

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