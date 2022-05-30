"Я рад, что сыграл в своем первом сезоне Серии А 26 матчей, увидел и почувствовал местный футбол. Хочется больше забивать и больше ассистировать. Я адаптировался к футболу и жизни в Италии, все хорошо. Мне все нравится.

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Что касается планов, то никаких новостей пока нет. Лучше спросить у моих агентов, но у меня контракт с Аталантой. Пока не знаю, что дальше.

Шахтер? Я не знаю, нужно подумать. Так сразу отвечать не могу. Есть какая-то доля вероятности, что можно вернуться в Шахтер и помочь, потому что это родной клуб. Но если не будет чемпионата, ничего... Сыграть 6 матчей в Лиге чемпионов – это тяжело. Если будет чемпионат, можно рассматривать возможность", – сказал Коваленко в эфире Вацко Live.

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