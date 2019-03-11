Коваленко: Отрыв от Динамо не такой большой

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко поделился впечатлениями после победы над Карпатами в матче 21-го тура УПЛ.

"Мы настраивались, что нужно быстро забить и потом будет легче. Думаю, это надломило соперника.

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Похожие первые два гола? Как-то само получалось, по ситуации. Это футбол: если выберешь хорошую позицию, можно успешно завершить атаку. Когда я забивал свой второй мяч, то, откровенно говоря, хотел, чтобы отличился Исмаили – он помог мне и первый оформить, и в других эпизодах. Однако получилось так, как есть. Спасибо Исми!

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Потенциал этой команды? Всегда есть куда расти. Отрыв от Динамо не такой большой, и сейчас будут очень важные игры, поэтому настраиваемся на каждый матч", – цитирует Коваленко пресс-служба Шахтера.