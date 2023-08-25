Специя не выкупила украинского полузащитника, поскольку вылетела в Серию Б. Аталанта в сезоне 2023/24 не рассчитывает на Виктора Коваленко и готова отпустить игрока в другой клуб.

Клуб украинца в АПЛ готовит рекордные 40 млн евро на пролетевшего мимо титула чемпиона мира игрока

Как сообщает Алессандро Джованни Пальярини, Эмполи и бергамаски договорились об аренде украинского полузащитника. У "синих" будет право выкупа Коваленко в конце сезона.

Два последних года Виктор провел, выступая за Специю. В его актив один гол и пять ассистов в 47 матчах. Действующее соглашение Коваленко с Аталантой рассчитано до 2025 года.

Клуб украинца в АПЛ готовит рекордные 40 млн евро на игрока, пролетевшего мимо титула чемпиона мира