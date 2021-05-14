Коваленко оказался вне заявки Аталанты на матч Серии А
Джан Пьеро Гасперини определился с обоймой игроков на противостояние 37-го тура чемпионата Италии против Дженоа.
Наставник "Богини" взял на матч против Дженоа 23-х исполнителей, информирует официальный Twitter Аталанты. Руслан Малиновский попал в обойму Гасперини.
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А вот украинский полузащитник Виктор Коваленко в списке отсутствует. Причину пресс-служба не уточняет. Сам Коваленко перебрался в Бергамо в конце зимнего трансферного окна и с тех пор провел лишь три минуты в официальном поединке Серии А.
К слову, Аталанта сохраняет шансы на попадание в Лигу чемпионов. За два тура до конца чемпионата подопечные Гасперини расположились на второй позиции.
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