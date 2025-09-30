Кипрский клуб Арис официально объявил о подписании украинского полузащитника Виктора Коваленко. Игрок подписал двухлетний контракт, который оставит его в команде до лета 2027 года.

После ухода из Шахтера Коваленко выступал за Эмполи, Специю и Аталанту. По завершению прошлого сезона Виктор находился в статусе свободного агента.

Добавим, что сейчас Арис занимает третью позицию в чемпионате Кипра, набрав 12 очков. Заметим, что в составе Ариса выступает российский форвард Александр Кокорин.

