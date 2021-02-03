"Усиление в виде качественного универсального футболиста для борьбы на всех трех фронтах и является основанием того, что Аталанта поспешила оформить трансфер, выкупив его еще до окончания срока действия контракта игрока с Шахтером. Насколько я знаю, система работы скаутинга Аталанты управляема директором клуба. Это очень кропотливая работа, и отслеживается игрок достаточно длительное время. За Коваленко они следили не менее трех лет.

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Он нужен Аталанте уже сейчас, и Гасперини считает, что игрок должен как можно быстрее адаптироваться к требованиям нового тренера и командной структуры игры. Думаю, именно де Рон будет конкурентом Коваленко. Возможность ставить его в структуру игры Аталанты нужна именно сейчас. Чем быстрее это произойдет, тем лучше.

Мы знаем методы работы Гасперини, который планомерно подводит игроков в основной состав. Не нужно делать что-то очень неординарное, чтобы обратить внимание тренера на себя. Нужно лишь выполнять его установку", – пояснил Великих в комментарии Футбол NEWS.

Отметим, контракт Коваленко рассчитан до 2025 года. По данным портала Transfermarkt, Шахтер получил около 700 тысяч евро за своего воспитанника.

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