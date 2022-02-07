Коваленко не попал в заявку Специи на матч Серии А против Салернитаны – известна причина
10:48 - Читати українською
Украинский легионер "орлят" Виктор Коваленко пропустит поединок чемпионата Италии.
Полузащитник Специи Виктор Коваленко не сыграет в сегодняшнем матче 24-го тура Серии А против Салернитаны, сообщает Calciomercato.
Коваленко похвастался своим авто в Специи
25-летний хавбек не попал в заявку команды – Коваленко почувствовал мышечный дискомфорт и Тьягу Мотта решил поберечь украинца.
Напомним, в текущем сезоне Виктор провел за Специю 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.
Супряга получит мощного конкурента в Сампдории – генуэзцы экстренно подписывают экс-форварда сборной Италии
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter