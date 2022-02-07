Полузащитник Специи Виктор Коваленко не сыграет в сегодняшнем матче 24-го тура Серии А против Салернитаны, сообщает Calciomercato.

Коваленко похвастался своим авто в Специи

25-летний хавбек не попал в заявку команды – Коваленко почувствовал мышечный дискомфорт и Тьягу Мотта решил поберечь украинца.

Напомним, в текущем сезоне Виктор провел за Специю 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.

Супряга получит мощного конкурента в Сампдории – генуэзцы экстренно подписывают экс-форварда сборной Италии