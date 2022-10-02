Украинский легионер Виктор Коваленко не успел полностью восстановиться после повреждения.

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко не попал в заявку Специи на матч 8-го тура Серии А против Лацио, сообщает официальный сайт "орлят".

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26-летний хавбек не поехал с командой в Рим, поскольку еще не успел восстановиться после травмы. Напомним, ранее хавбеку диагностировали разрыв приводной мышцы, из-за чего он покинул расположение сборной Украины и не смог помочь "сине-желтым" в матчах Лиги наций.

Напомним, Коваленко в текущем сезоне провел за Специю 6 матчей, результативными действиями не отмечался.

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