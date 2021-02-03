Украинец не попал в обновленную заявку "оробичи" на плей-офф, сообщает Football Italia.

"Много хороших футболистов покинули клуб, потому что не выполняли задания тренера": Малиновский дал совет Коваленко

После ухода Гомеса и Мохики в составе появились два свободных места, однако Джан Пьеро Гасперини доверил их Шутало и Меле. А вот Коваленко участия в матчах 1/8 финала против Реала принимать не будет. Напомним, что Шахтер дважды победил мадридцев на стадии группового этапа, а Виктор сыграл 84 минуты в домашнем поединке (2:0).

Напомним, что Коваленко присоединился к Аталанте 1 февраля, подписав контракт до лета 2025 года.

Коваленко в Аталанте: итальянские СМИ озвучили влияние на Малиновского и роль украинца, или У Шахтера проблема