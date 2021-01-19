Как известно, 24-летний полузащитник якобы уже подписал предварительный контракт с бергамасками. Правда, сам Коваленко пока не подтвердил свой уход из Шахтера.

"Насколько мне известно, интерес к Коваленко был со стороны Наполи и Бенфики. Мне приятно, что Аталанта настолько ценит нашего украинского футболиста. В их составе нет ни одного футболиста со звездным статусом. Там приходили ноунеймы, которых Аталанта выводила на новый уровень. Это свидетельствует о хорошей работе скаутинга.

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Уверен, что Аталанта серьезно изучала Коваленко, о чем свидетельствует подписанный предварительный контракт. Могу выразить уважение Коваленко, который не побоялся сменить теплую ванну на конкурентную среду. Насколько знаю, Аталанта видит его одним из инсайдов, где есть Миранчук, Малиновский, Пессина, Иличич, Пашалич. Витя не боится этой конкуренции. Я подозреваю, что он мог подписать пятилетний контракт с Шахтером, получив последний крупный контракт, но решил рискнуть, и за это ему большое уважение.

Аталанта сейчас громко о себе заявляет в ЛЧ. Если у него не получится, он сможет проявить себя в другой команде. То, что у него есть качества играть на уровне Аталанты – нет сомнений. Минус для Шахтера – бесплатная потеря футболиста сборной Украины, но отсутствие давления потраченных средств может повлиять на положение футболиста в новой команде. Интересно будет за ним наблюдать", – рассказал Вацко в эфире программы "Вмикай підігрів" на ТК "Футбол 1".

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