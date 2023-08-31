"Я рад быть здесь, Эмполи – хорошая команда. Рад надеть синюю футболку. Моя позиция на поле – центральный полузащитник или десятый номер. Решит тренер. Прошлый сезон был тяжелым для меня, сейчас я в Эмполи и хочу продемонстрировать свой рост и то, что я могу отдать все ради команды.

Коваленко официально перешел в новый клуб Серии А

Как проходят первые дни в Эмполе? Они прошли хорошо, ребята и персонал приняли меня хорошо. Мы рассчитываем остаться в Серии А по итогам этого сезона. Цель вернуться в сборную Украины? Да, это одна из моих целей. Играть за национальную сборную всегда приятно.

Насколько важно, чтобы украинские спортсмены дали надежду людям, которые остались в Украине? Наблюдать за нашими игроками, которые играют в Европе, это важная вещь, которая может дать им немного передохнуть", – цитирует Коваленко TMW.

Напомним, Виктор этим летом перебрался в Эмполи на правах аренды. Два прошлых сезона Коваленко провел в Специи, а права на украинца принадлежат Аталанте.

Малиновский дебютировал за Дженоа победой над вице-чемпионом Италии, но получил самые низкие оценки