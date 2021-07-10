Украинский легионер Аталанты Виктор Коваленко верит, что у него все еще впереди.

"Наверное, важнейших голов в моей карьере два. Первый – Шальке в Лиге Европы (в феврале 2016 года, – Футбол 24).

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Второй – в ворота Динамо (в ноябре 2018-го, –Футбол 24) .Третий – надеюсь, наконец забью за сборную Украины", – сказал Коваленко для Youtube-канала "ОТДУШИВДУШУ".

Напомним, зимой 25-летний полузащитник перешел из Шахтера в Ататланту. Пока Виктор не убедил наставника бергамасков Гасперини – Коваленко лишь один раз выходил на поле в матче Серии А. По информации СМИ, украинец близок к переходу в Эмполи.

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