Коваленко нашел неожиданный вариант продолжения карьеры – украинец не останется в Италии
16:45 - Читати українською
Полузащитник Виктор Коваленко продолжит карьеру в новом для себя европейском чемпионате.
Экс-хавбек Шахтера Виктор Коваленко покидает Италию и вскоре подпишет контракт с новым клубом.
Как сообщает инсайдер Игорь Бурбас, 29-летний украинский полузащитник станет игроком одного из лидеров чемпионата Кипра. После ухода из Шахтера Коваленко выступал за Эмполи, Специю и Аталанту.
После завершения прошлого сезона он пребывал в статусе свободного агента, и теперь получил возможность продолжить карьеру на Кипре.
