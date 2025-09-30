Полузащитник Виктор Коваленко продолжит карьеру в новом для себя европейском чемпионате.

Экс-хавбек Шахтера Виктор Коваленко покидает Италию и вскоре подпишет контракт с новым клубом.

Как сообщает инсайдер Игорь Бурбас, 29-летний украинский полузащитник станет игроком одного из лидеров чемпионата Кипра. После ухода из Шахтера Коваленко выступал за Эмполи, Специю и Аталанту.

После завершения прошлого сезона он пребывал в статусе свободного агента, и теперь получил возможность продолжить карьеру на Кипре.

