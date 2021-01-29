Переход Виктора Коваленко в Аталанту приобретает все более четкие очертания. Похоже, трансфер не за горами.

Как известно, хавбека Шахтера активно сватают в клуб из Бергамо. СМИ сообщают, что Виктор подпишет контракт до 2025 года, вскоре пройдет медосмотр и до конца зимнего трансферного окна станет игроком Аталанты.

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Сам Виктор Коваленко, похоже, тоже серьезно настроен на переезд в Италию. Хавбек даже намекнул на трансфер, подписавшись на официальную страницу Аталанты в социальной сети Instagram.

Напомним, в текущем сезоне Виктор провел за "горняков" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

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Скриншот из страницы Виктора Коваленко: