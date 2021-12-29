Известный украинский тренер Роман Санжар уверен, что переход полузащитника сборной Украины Виктора Коваленко из Шахтера в итальянский клуб будет серьезным стимулом для игрока.

"Это будет большим шагом вперед для Коваленко. Мне кажется, что он начал закисать в Шахтере.

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Этот переход будет своевременным, он даст игроку толчок. Топ-чемпионат, хорошая команда и серьезные задачи", – сказал Санжар в комментарии изданию "Брутальный футбол".

Напомним, по информации СМИ Коваленко вроде бы подписал предварительный контракт с Аталантой, который вступит в силу 1 июля 2021 года. Если итальянцам удастся договориться с Шахтером, то украинский полузащитник может оказаться в составе "Богини" уже в январе.

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