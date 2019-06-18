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Коваленко может присоединиться к Фонсеке в Роме

18 июня 23:37 153 Читати українською
Коваленко может присоединиться к Фонсеке в Роме
Виктор Коваленко (слева) / ФК Шахтер

Рома рассматривает вариант подписания полузащитника Шахтера Виктора Коваленко. В переходе заинтересован лично Паулу Фонсека.

Хавбек Шахтера Виктор Коваленко стал объектом интереса Ромы. Новоиспеченный наставник "волков" Паулу Фонсека не прочь переманить своего экс-подопечного в Вечный город. Ожидается, что потенциальный трансфер чемпиона Украины обойдется римлянам менее 8-ми млн евро, сообщает Calciomercato.

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Коваленко является воспитанником Шахтера – в сезоне 2018/19 в его активе 7 голов и 2 ассиста. Напомним, ранее сообщалось об интересе Ромы к другим лидерам "горняков" – Тайсону и Исмаили.

Контракт 23-летнего Коваленко истекает в конце сезона 2019/20.

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