Коваленко может перейти в Бешикташ – украинца предложили турецкому гранду

Овертайм — 12:00 201
-
Український Серхіо Рамос: стиль, прес, татуювання і вогнепальна зброя – брутальність зашкалює
-
Найбільший провал в історії чемпіонату України – Ахметов давав йому будь-яку суму, а він навмисне грав поганоУкраина — 13 апр 1489
-
Помер "італійський Джордж Бест": курив, писав вірші і грав на гітарі, а божевільними трюками довів фаната до інфарктуОвертайм — 13 апр 554
-
Малиновский подтвердил интерес ФиорентиныИталия — 12 апр 329
-
Динамо выходит из карантина – известна дата начала тренировокУкраина — 12 апр 730