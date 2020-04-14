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Коваленко может перейти в Бешикташ – украинца предложили турецкому гранду

12:41 62 Читати українською
Коваленко может перейти в Бешикташ – украинца предложили турецкому гранду
Виктор Коваленко / Фото из открытых источников

Хавбек Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко имеет шанс продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.

Услуги Виктора Коваленко предложили тренерскому штабу Бешикташа, сообщает Milliyet.

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Из-за ситуации с пандемией турецкий клуб не намерен тратить большие средства на усиление, а также "черные орлы" нацелены на омоложение состава, поэтому вариант с украинцем выглядит довольно привлекательно. Стоит отметить, что действующий контракт Виктора с Шахтером рассчитан до июля 2020-го.

В нынешнем сезоне АПЛ Коваленко провел 13 матчей, в которых отметился голом.

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Трансферы Главное Трансферы Шахтера Трансферы чемпионата Украины Виктор Коваленко Виктор Коваленко Шахтер Шахтер Бешикташ Бешикташ
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