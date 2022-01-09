Поединок 21-го тура Серии А Дженоа – Специя может оставить последним для наставника "орлят" Тьягу Мотты во главе команды.

Боссы Специи недовольны результатами команды и уже начали искать преемника Мотты, которого могут уволить после игры с Дженоа, сообщает Calciomercato.

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Ранее сообщалось, что руководство клуба заинтересовано в подписании экс-тренера Милана и Сампдории Марко Джампаоло, однако проблемой может стать финансовая сторона контракта. Другим претендентом на должность стал Роландо Маран, работавший с Дженоа в прошлом сезоне. Интересно, что его контракт с генуэзцами до сих пор действует, хотя специалист долгое время не работает в клубе.

Добавим, что матч Дженоа – Специя состоится уже сегодня, 9 января, начало встречи в 19:30.

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