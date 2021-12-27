Бергамаски пытаются как можно скорее получить в свое распоряжение украинского хавбека, контракт которого с Шахтером истекает через 6 месяцев.

Как известно, 24-летний Коваленко якобы подписал предварительный контракт с Аталантой, который вступит в силу 1 июля 2021-го. В таком случае полузащитник достанется итальянскому клубу бесплатно.

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Правда, бергамаски стремятся получить украинца уже в январе, чтобы использовать его во второй части сезона. Аталанта надеется договориться с Шахтером о трансфере Коваленко и готова заплатить за полузащитника не более 4,5 млн евро. Об этом информирует TodoFichajes.

Также источник утверждает, что на украинца претендовали и другие клубы – в частности, лиссабонская Бенфика и московский Спартак. Ранее сообщалось, что ради Аталанты Коваленко отказал Роме, которую возглавляет Паулу Фонсека, знаком с хавбеком по совместной работе в Шахтере.

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