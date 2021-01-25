"Коваленко летом, скорее всего, уйдет. Для меня это странная история, потому что у Коваленко одна из самых низких зарплат в команде. И когда он нынешний контракт отработал почти до конца и ему сделали предложение, то финансовые условия были ниже, чем у молодежи , которая только приехала. И это странно, потому что Коваленко много лет выступает за этот клуб.

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Коваленко тоже считает, что предложение достаточно неадекватна, так как новые игроки, которые ничего для Шахтера не сделали, получают больше", – сказал журналист в своей программе Циганик Live.

Напомним, действующий контракт 24-летнего полузащитника с Шахтером заканчивается летом. В нынешнем сезоне УПЛ Коваленко провел 8 матчей, в которых отметился 4-мя голами.

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