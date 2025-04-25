Коваленко лаконично прокомментировал первый гол после возвращения в Эмполи – отдал должное партнеру
Полузащитник Эмполи Виктор Коваленко поделился эмоциями после второго полуфинала Кубка Италии против Болоньи (1:2).
"Мы приехали сюда, зная, что Болонья – сильная команда, и мы хотели попробовать достичь результата, оставив позади итоги первого матча.
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Теперь, когда наше приключение в Кубке Италии завершено, давайте сосредоточимся исключительно на чемпионате, чтобы достичь спасения.
Ожидал ли я забитого мяча? Да, но Солбаккен все сделал как надо", – цитирует Коваленко BolognaSportNews.
Напомним, что Виктор присоединился к команде в феврале этого года, а с лета находился в статусе свободного агента.
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