Полузащитник Эмполи Виктор Коваленко поделился эмоциями после второго полуфинала Кубка Италии против Болоньи (1:2).

"Мы приехали сюда, зная, что Болонья – сильная команда, и мы хотели попробовать достичь результата, оставив позади итоги первого матча.

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Теперь, когда наше приключение в Кубке Италии завершено, давайте сосредоточимся исключительно на чемпионате, чтобы достичь спасения.

Ожидал ли я забитого мяча? Да, но Солбаккен все сделал как надо", – цитирует Коваленко BolognaSportNews.

Напомним, что Виктор присоединился к команде в феврале этого года, а с лета находился в статусе свободного агента.

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