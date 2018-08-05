Коваленко кардинально сменил имидж – теперь его просто не узнать

Виктор Коваленко еще с волосами / фото: А. Осипов

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко решился на существенное изменение имиджа. Теперь 22-летний хавбек в чем-то напоминает бывшего игрока "горняков" Мариуша Левандовски.

После поединка 3-го тура УПЛ Динамо – Шахтер команда Паулу Фонсеки получила выходной. Сегодня "горняки" собрались на базе в Святошино и начали подготовку к поединку против Ворсклы, информирует официальный сайт Шахтера.

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Среди всех футболистов выделялся Виктор Коваленко, который появился на тренировке с совершенно необычным для него внешним видом – полузащитник решил побрить голову. После этого Коваленко немного стал напоминать Мариуша Левандовски.

Напомним, после 3 туров УПЛ Шахтер набрал 6 очков и пока занимает 2 место в турнирной таблице.

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Фото: ФК Шахтер