Полузащитник Аталанты Виктор Коваленко не поможет своей команде в последних двух матчах сезона.

Украинец получил повреждение раньше, поэтому отсутствовал в заявке бергамасков на игру 37-го тура Серии А против Пармы. Официальный сайт клуба сообщил, что Коваленко не готовится к заключительным поединкам текущей кампании.

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Напомним, Аталанте уже 19 мая предстоит сыграть в финале Кубка Италии против Ювентуса, а через четыре дня проэкзаменовать Милан в рамках последнего тура Серии А. Сомнительно, что команда почувствует потерю Коваленко, ведь после своего переезда в Бергамо прошлой зимой Виктор сыграл всего четыре минуты.

А вот для сборной Украины эти новости неутешительны. Коваленко попал в расширенную заявку Андрея Шевченко на матчи перед Евро-2020. Ранее "сине-желтые" уже потеряли двух игроков середины поля – динамовцев Александра Андриевского и Владимира Шепелева.

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