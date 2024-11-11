Украинский футболист настроен продолжать карьеру именно в Италии, отвергая предложения из других стран, сообщает ТаТоТаке.

Коваленко отказался выступать в чемпионате Турции – им интересовались два клуба

Коваленко тщательно анализирует все варианты и уже отказался от нескольких предложений, в частности, из Турции.

Предыдущие клубом Виктора был Эмполи, где в прошлом сезоне Серии А он провел 17 матчей, забив два гола и сделав одну результативную передачу.

Наполи отстоял ничью с Интером и вернул лидерство – Мерет спасал, Хакан положил шедевр, но впервые не забил пенальти