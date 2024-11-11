Коваленко хочет вернуться в знакомый для себя чемпионат – украинец уже отверг несколько предложений
11 ноября 18:36 - Читати українською
Воспитанник донецкого Шахтера Виктор Коваленко остается свободным агентом и активно ищет новый клуб.
Украинский футболист настроен продолжать карьеру именно в Италии, отвергая предложения из других стран, сообщает ТаТоТаке.
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Коваленко тщательно анализирует все варианты и уже отказался от нескольких предложений, в частности, из Турции.
Предыдущие клубом Виктора был Эмполи, где в прошлом сезоне Серии А он провел 17 матчей, забив два гола и сделав одну результативную передачу.
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