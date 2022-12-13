Уже сегодня, 13 декабря, Специя отправится на сбор в Испанию, где сыграет контрольные матчи против Серветта, Спарты Роттердам и Гронингена. В этих поединках можно ждать появления на поле Виктора Коваленко.

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На последней тренировке "орлят" перед вылетом в Испанию украинский полузащитник занимался в общей группе, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Виктор еще в начале октября травмировал подколенное сухожилие и пропустил 7 матчей Специи. Ожидалось, что хавбек вернется только в 2023-м, но украинец опередил график. Следующий официальный матч в чемпионате Италии Специя проведет 4 января против Аталанты. "Орлята" занимают 17 место в Серии А – сразу над зоной вылета.

Напомним, 26-летний Коваленко уже второй сезон выступает в Специи на правах аренды из Аталанты. В кампании 2022/23 хавбек сыграл 7 матчей, результативными действиями не отличался. Арендное соглашение рассчитано до лета 2023-го, а контракт с Аталантой – до 30 июня 2025 года.

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