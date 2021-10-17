Украинец забил победный гол-красавец в ворота Салернитаны и подарил своей команде спасительные три очка.

Гол+ассист Коваленко в видеообзоре матча Специя – Салернитана – 2:1

Болельщики на трибунах взорвались после гола Виктора, ведь для них это лишь вторая победа в сезоне. На однм из видео видно эмоции на домашнем стадионе Специи. Стоит обратить внимание на реакцию болбоя, который, похоже, до последнего не верил, что случилось.

Напомним, Специя летом арендовала Виктора в Аталанты. В нынешнем сезоне Серии А это было лишь второе появление Коваленко на поле.

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