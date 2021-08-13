Наставник "орлят" Тьягу Мотта доверился новичку. Экс-полузащитник Шахтера, который в новой команде будет играть под 8-м номером, оказался в стартовом составе на кубковый матч.

Коваленко официально сменил прописку в Серии А - новый клуб украинца эпично сконфузился с презентацией

Поединок Кубка Италии Порденоне – Специя стартует в 18:45 по Киеву. Этот матч покажут в Украине – прямая онлайн-трансляция на телеканале "Футбол 3".

Напомним, 25-летний Коваленко присоединился к Специи на правах годичной аренды из Аталанты. Это его первый поединок за новую команду. Интересно, что недавно украинец забивал в ворота Порденоне в товарищеском матче за Аталанту.