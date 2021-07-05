"Честно, я рад, что поехал играть в Европу. Шахтер – это моя школа, я там воспитан. У меня был выбор, и я решил поехать в Европу. Для меня это хороший шаг в будущее.

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Когда играешь в Европе, все пытаются играть в открытый футбол. Мои хорошие качества проявляются именно в открытом футболе, а когда закрываются – мне трудно. Я выбрал этот путь, и, думаю, он будет удачным. Первые 3-4 месяца адаптации, конечно, тяжелые, но когда проживаешь время и понимаешь язык, становится легче.

Много разной информации пишут в интернете, отправляют меня туда, туда, туда... Я сам это все читаю, но все хорошо – остаюсь в Аталанте и еду с командой на сборы", – сказал Коваленко.

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