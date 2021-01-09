Хавбек "горняков" Виктор Коваленко поможет Шахтеру во второй части сезона.

"Коваленко начал закисать в Шахтере": Санжар оценил шансы украинца в Аталанте

24-летний украинец не станет игроком Аталанты зимой, сообщает издание Calciomercato.

По информации источника, Коваленко перейдет в итальянский клуб летом на правах свободного агента – по окончании контракта с Шахтером. Также издание подтверждает информацию о том, что контракт Виктора с Аталантой будет рассчитан на 5 лет.

Напомним, Коваленко – воспитанник академии Шахтера. В текущем сезоне провел за "горняков" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 млн евро.

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