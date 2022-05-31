Полузащитник Аталанты Виктор Коваленко, который провел прошлый сезон в аренде в Специи, рассказал, как живут его родные на временно оккупированной территории.

"Были мысли, что нужно ехать в Украину и вступать в армию. Потом думаешь, ты никогда не держал в руках оружие. Мысли такие всегда плавающие. Ты не знаешь, как правильно поступить.

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Как живут родители в Одессе под оккупацией? Трудно. Оккупация, денег нет, кто-то не работает, а все равно цены растут. Каждому человеку тяжело. Не знаю, что будет дальше. Херсон – это Украина, 100%. Были полные улицы людей, когда все началось. И под танки лезли. Херсон – молодцы", – поделился Коваленко в программе Вацко on air.

К слову, Херсон – один из немногих городов, оказавшихся в русской оккупации. Местные жители демонстрируют недюжинную храбрость, устраивая проукраинские акции на глазах у рашистов, а ВСУ пытаются освободить область от российской нечисти.

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