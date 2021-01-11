"Сначала мы поехали на какой-то турнир с херсонской командой. Там моему тренеру позвонили и сказали, что приглашают на просмотр в Шахтер. Затем я поехал в Шахтер. После этого меня набрали из Динамо, поехал, посмотрел, как там.

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Ко мне отнеслись как к человеку новому, отнеслись так, что мне не понравилось. Мы сели с мамой, поговорили, потом я поехал в Шахтер. На принятие решения ушло 30 секунд", – сказал Коваленко в эфире YouTube-канала Шахтера.

Добавим, что Коваленко является воспитанником донецкого клуба. В общем 24-летний футболист провел за "горняков" 199 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 12 результативных передач.

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