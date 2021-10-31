Коваленко сохраняет место в основе Специи. Матч против Фиорентины стал четвертым подряд в стартовом составе. Позиция украинца не меняется – правый опорник в схеме 4-2-3-1. Однако сегодня его обязанности отличались от привычных. Проблема в очень сильном сопернике. Салернитана, Сампдория, Дженоа – один уровень, Фиорентина – совсем другой.

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"Фиалок" возглавляет бывший тренер Специи Винченцо Итальяно. Он строит во Флоренции стильный футбол с акцентом на владение. В поединке со Специей его идеи предстали во всей красе. Фиорентина возила гостей, комбинировала и создавала момент за моментом. Соттиль классно обострял справа, Бираги, Сапонара и Кастровилли разыгрывали слева, Влахович завершал.

Тотальное доминирование Фиорентины. В таких условиях сильные стороны Коваленко не видны, а слабые наоборот выходят на первый план. Ему было очень сложно. Виктор крайне редко встречался с мячом, а когда встречался, то находился под давлением и вынужден был просто пасовать назад (в первом тайме 11 из 12 передач отдал назад).

Коваленко много приходилось работать на оборону, а работа украинца без мяча в Специи до сих пор далека от идеала. Витя не всегда успевал перекрывать зоны, не всегда плотно играл с оппонентами. Фиорентина к перерыву нанесла 18 ударов, треть из них – из 14-й зоны (зона ответственности Коваленко).

Специю долгое время спасал голкипер – Проведель в первом тайме совершил 6 сейвов. Фиорентина забила лишь на 44-й минуте с пенальти: Гьяси сыграл рукой, Влахович исполнил приговор. Тьягу Мотта в перерыве произвел тройную замену, но не снял с игры Коваленко. Напротив перевел украинца поближе к чужим воротам, выпустив в опорную зону Салу.

Перестановки от Мотты принесли пользу – Специя наладила контроль мяча и выровняла игру. Однако ответ Итальяно был еще более эффективным. Наставник "фиалок" выпустил Одриосолу, который мгновенно сделал результат. Альваро совершил рейд по правому краю, обыгрался с Сапонарой (шикарный пас пяткой) и ассистировал Влаховичу. А потом мог забивать и сам.

Специи пришлось раскрываться, чем искусно пользовалась Фиорентина. Сработала еще одна замена Итальяно. Кальехон, выйдя на поле, выкатил Влаховичу на хет-трик. Мощный серб гарантировал Фиорентине победу, 3 очка и седьмое место в таблице (от зоны ЛЧ только один пункт). Специя после этого фиаско опустилась в зону вылета.

Виктор Коваленко стал лучшим полевым игроком Специи в матче. Оценка от SofaScore – 6.9. Только вратарь Проведель получил больше. Статистика у украинца действительно неплохая: 2 перехвата, 2 отбора, 1 заблокированный удар, 100% выигранных единоборств. Но следует отметить, что статистические порталы не могут учесть позиционные ошибки.

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