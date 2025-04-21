"Подопечные мне уверенно заявили: "Сергей Иванович, мяч был забит рукой". Когда же я просмотрел видеозапись и убедился в их словах, то задал вопрос главному арбитру Вадиму Запрутняку: "Почему?" Рефери ответил: "Я смотрел, но плохо видел, потому что был в плохой позиции". После этого еще раз посмотрел видео, убедившись, что позиция для арбитра на самом деле была идеальной. И когда снова подошел к нему, он уже даже не знал, что на этот раз в свое оправдание говорить. Из чего последовал вывод: он просто не хотел увидеть нарушение правил, а хотел засчитать этот гол.

Арбитры засчитали гол рукой в матче чемпионата Украины – видео скандала

И что бы мы арбитру не говорили и как бы не пытались достучаться до его сознания – все было напрасно. Он делал все для того, чтобы результат был именно таким. Были еще два эпизода, которые вызывают вопросы. Один из них произошел вскоре после нашего первого гола. Мы забили второй мяч, и когда начали было праздновать взятие ворот, то только тогда ассистент арбитра поднял флажок, сигнализируя о положении "вне игры". Хотя это решение является сомнительным.

Другой эпизод предшествовал голу в наши ворота. Нападающий Кремня двумя ногами прыгнул в голкипера Подолья, и по моему убеждению, уже тогда можно было давать нарушителю не желтую, а красную карточку. Ведь была опасная игра с риском нанести травмы. А уже потом была упоминавшаяся выше игра рукой во время взятия наших ворот.

Планирует ли ФК Подолье обжаловать судейство? Да. Мы направим в Комитет этики и честной игры официальное письмо и Комитет арбитров, к которому добавим видео всех фрагментов, которые подтверждают лишенную объективности работу судейской бригады. Ведь если мы хотим развивать игру и видеть прогресс нашего футбола, то не должно быть никакой предвзятости. Должна быть прозрачность", – поделился Ковалец в интервью Sport.ua.

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