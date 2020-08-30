"Важно, что атмосфера в сборной на хорошем уровне, а это уже полдела. Лига наций – это турнир, который дает возможность команде играть против топовых европейских сборных, а тренерскому штабу получать полезную информацию об игроках, особенно, когда приходится противостоять таким оппонентам, как Швейцария, Испания или Германия. Не стоит забывать и о рейтинге страны. Так что мотивация должна быть запредельной.

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Кто фаворит нашей группы? Испания и Германия одни из лучших европейских сборных, хотя можно увидеть, что в таких поединках в их составах выходит много молодых исполнителей, то есть, идет обкатка футболистов, поиск талантов. По статусу именно испанцы и немцы на бумаге являются фаворитами, но если говорить более глобально, то, считаю, что у нас ровная группа. Последние игры и результаты говорят о том, что сборная Украины уже не является темной лошадкой, а стала в один ряд с лучшими командами континента.

Можно ли сравнить турнир в Лиге наций с отбором на Евро? Думаю, да. Более того, сейчас у "сине-желтых" группа сравнима по силе с группой финальной части чемпионата Европы. Давление в таких матчах будет на самом высоком уровне", – сказал Ковалец в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, уже в следующий четверг, 3 сентября, подопечные Андрея Шевченко на Арене Львов будут принимать сборную Швейцарии, а три дня спустя сыграют с испанцами на выезде.

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